El récord Guinness que la CDMX busca romper antes del Mundial 2026

La capital del país busca la clase masiva más grande en la historia.

La Ciudad de México será una de las tres sedes que tenga nuestro país durante la próxima Copa del Mundo junto con los casos tanto de Guadalajara (Zapopan), Jalisco y Monterrey (Guadalupe), Nuevo León, para convertirse en el primer país en la historia que sea casa en tres ediciones consecutivas del torneo más famoso de futbol en todo el Planeta Tierra.

Este dato por si mismo revela lo futbolero que es este país en donde la práctica del balompié abarca todo el territorio nacional y todos los sectores de la basta población de más de 120 millones de personas con las que cuenta México, si a esto le sumamos la proactividad que tenemos para llamar la atención en el mundo el resultado es una combinación ganadora para intentar imponer una nueva marca en el famoso libro de los Récords Guinness.

¿Cuál es el Récord Guinness actual de la clase masiva de futbol?

“Buscamos tener la clase de futbol más grande del mundo”, dijo en entrevista el director del Instituto del Deportes (INDEPORTE) de la Ciudad de México, Javier Peralta. “Efectivamente ya lo hemos hecho, hemos hechos muchas grandes clases, pero con un procedimiento muy comunitario”.

“Como bien lo comentaba la Jefa de Gobierno (Clara Brugada)”, agregó Javier Peralta. “La actual marca se tiene en Estados Unidos, en Seattle, y es un récord que lo podemos muy fácilmente batir con 1,038 personas, y se acaba de romper también porque anteriormente lo tenía California con alrededor de 950 personas, hoy día la marca vamos a convocar muchísimas más personas”.

¿Cuándo y dónde será la clase masiva de futbol en la CDMX?

Cabe destacar que también de acuerdo al mencionado Javier Peralta, el momento en donde se dará esta clase masiva de futbol soccer sería programado para el día domingo 1 de marzo y se espera que este evento se lleve a cabo en el Zócalo capitalino para tener el espacio necesario para llevar a cabo este evento.

En ese mismo mes de marzo, según múltiples reportes de prensa, se tiene también programada la reapertura del Estadio Azteca con un juego amistoso entre la selección de México, que está dirigiendo Javier ‘Vasco’ Aguirre, contra su similar de Portugal, por quienes se presume estaría presente el astro del balompié mundial, Cristiano Ronaldo, en el mismo ‘Coloso de Santa Úrsula’ se llevará a cabo al inauguración de la mencionada Copa del Mundo el próximo jueves 11 de junio, que será día de asueto según lo anunció ahí mismo Clara Brugada.

La Ciudad de México ya tiene en su poder el Récord Guinness de la clase masiva con mayor asistencia de boxeo, hito conseguido el 18 de junio de 2022 cuando se reunieron en el mismo Zócalo Capitalino 14,299 personas.