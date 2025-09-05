Copa del Mundo 2026: Selecciones clasificadas al momento

RÉCORD

Clasificados AFC

Japón se convirtió en la primera Selección en conseguir su boleto a la Copa del Mundo de 2026, luego de vencer 2 a 0 a Bahrein que los pone a la cabeza de su clasificación. Para el conjunto Nipón será el octavo Mundial consecutivo.

Irán se clasificó a la justa mundialista luego de empatar en la octava fecha de las Eliminatorias Asiáticas ante Uzbekistán para asegurar con anticipación su presencia.

Uzbekistán consiguió su clasificación al Mundial de 2026 tras empatar a cero goles con Emiratos Árabes Unidos.

Con el triunfo de Corea del Sur sobre Irak, clasifican al Mundial de 2026, y el resultado benefició a Jordania, que jugará su primera Copa del Mundo. Australia se convirtió en la onceava Selección en firmar su pase tras imponerse 2-1 a Arabia Saudita.

Clasificado OFC