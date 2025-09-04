Dos mujeres implicadas en el crimen del empresario joyero Efrén Ramírez

María Huerta

La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que cuatro hombres y dos mujeres plenamente identificados son los involucrados en el crimen del propietario de las Joyerías Londón, Efrén Ramírez Maldonado.

Ante la exigencia de los grupos empresariales en Puebla de esclarecer el crimen en la madrugada del pasado lunes en La Calera, en Puebla capital, la fiscal precisó que se avanza en las investigaciones.

Trascendió que el empresario de 72 años, recibió nueve disparos, forcejeó con uno de los delincuentes, que resultó lesionado.

Compartió que han avanzado en entrevistas y en el análisis de videos en que se observa a los agresores, cuatro varones y dos mujeres.