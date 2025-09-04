Vuelven a actividad presencial, 51 de 55 espacios de la UAEMéx

EL VALLE

Luego de más de cien días en paro, las y los estudiantes de varias facultades, Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales iniciaron formalmente con las actividades presenciales, es decir que regresaron a las aulas en 51 de 55 espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Este martes 2 de septiembre retomaron las actividades académicas y administrativas presenciales las facultades de Artes, Economía, Derecho y Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), todas ellas ubicadas en Ciudad Universitaria (CU), en Toluca.

A su vez, la Facultad de Geografía reanudará actividades administrativas y se permitirá el acceso a la comunidad académica para retomar las clases presenciales el próximo lunes 8 de septiembre.

De esta manera, 51 de los 55 espacios académicos de la UAEMéx habrán vuelto a la presencialidad, tras el paro promovido por el movimiento estudiantil, por lo que las y los jóvenes tomaron mochilas y acudieron a sus facultades.

También retomaron actividades el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe), el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), la Biblioteca Central y Redalyc.

Con la finalidad de cuidar la seguridad de toda la comunidad universitaria, se han establecido rutas y determinado accesos, con el objetivo de tener un ingreso controlado, seguro y respetuoso de cada espacio.

Los accesos a Ciudad Universitaria que están habilitados son los siguientes:

• Facultad de Geografía: acceso “J” (Paseo Vicente Guerrero)

• Facultad de Ciencias Políticas: acceso “I” (Prolongación Tollocan)

• Facultad de Artes: acceso “J” (Paseo Vicente Guerrero)

• Museo Universitario “Leopoldo Flores”: acceso “J” (Paseo Vicente Guerrero).

• Facultad de Derecho: acceso “H” (Lateral Paseo Tollocan)

• Facultad de Turismo: acceso “H” (Lateral Paseo Tollocan)

• Torre Académica: acceso “H” (Lateral Paseo Tollocan)

• Facultad de Economía: acceso “B” (Paseo Universidad).

Por ahora, el acceso será únicamente peatonal y deben portar la identificación universitaria física o digital o bien, tira de materias vigente del semestre 2025B, acompañada de una identificación oficial, por lo que se sugiere a la comunidad, tomar las medidas necesarias.

En cuanto al acceso a personas con movilidad limitada, la UAEMéx contará con personal de apoyo para facilitar el traslado a las aulas de quienes presenten dicha condición.

En tanto, las facultades de Arquitectura y Diseño, Humanidades, Ingeniería y Contaduría y Administración continúan las mesas de trabajo y la construcción de acuerdos que permitan el regreso a la presencialidad en la totalidad de los espacios universitarios.

Finalmente, exhortaron a respetar los espacios que aún se encuentran en paro y el área de acordonamiento, así como el apego a las rutas indicadas, para tener un regreso a la presencialidad en un entorno de respeto mutuo.