Integración de 3 congresistas a fracción de Morena, nos fortalece: Vázquez

EL VALLE

Francisco Vázquez Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario de morena en la Cámara de Diputados del Estado de México, sostuvo que con la incorporación de Paola Jiménez Hernández de Toluca (exdiputada del PRI), Gabriel Kalid Mohamed Báez del Distrito IV Lerma (exdiputado del PT) y Román Francisco Cortés Lugo del Distrito XVI de Atizapán de Zaragoza (exdiputado del PAN), el Movimiento y la bancada parlamentaria se fortalece al pasar de 36 a 39 integrantes.

Vázquez Rodríguez consideró que los perfiles políticos que hoy se incorporan al Movimiento son “compañeros de trabajo” y de “territorio”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Congreso local, Francisco Vázquez, apuntó que la incorporación de tres nuevos compañeros, fue consultada al Grupo Parlamentario durante la reunión Plenaria verificada la semana pasada, y luego de que todos estuvieron de acuerdo, se comunicó a la y los legisladores que su solicitud de incorporación había sido avalada.

Sobre el impacto político de estas adhesiones, Francisco Vázquez subrayó que se trata de legisladores con presencia en territorios donde Morena no contaba con representación directa, como Atizapán, Lerma y la zona de Zinacantepec. “Son compañeros de trabajo territorial, no vienen con un cheque en blanco ni con privilegios. Tendrán que demostrar en campo y en el Congreso que están comprometidos con el movimiento”, señaló.

Con esta suma, Morena no solo fortalece su capacidad de votación en el pleno, sino que también amplía su base de operación política en municipios clave de cara al futuro inmediato.

Finalmente, dijo que, a partir de este momento, el Grupo Parlamentario y la dirigencia estatal, mandan a la Comisión competente de la dirigencia nacional de morena, los perfiles políticos de la diputada y los dos diputados que se incorporan a la bancada, con la finalidad de que dicho órgano verifique que no tengan alguna observación.