La carne de cerdo es la proteína favorita de los mexicanos

Septiembre es el mes ideal para celebrar la gastronomía mexicana, y la carne de cerdo es la estrella y está presente en platillos típicos del país.

Entre las proteínas cárnicas de ingesta nacional, la de cerdo presentó el mayor crecimiento durante 2024 con 205 mil toneladas adicionales.

Jalisco es el mayor productor de esta proteína, seguido de Sonora y Puebla, estados estratégicos de la porcicultura.

En septiembre, las cocinas mexicanas se convierten en un espacio de celebración, donde la carne de cerdo es protagonista indiscutible de las Fiestas Patrias por su sabor inconfundible y por su creciente relevancia en la mesa nacional. De acuerdo con datos del Compendio Estadístico 2025, el año pasado esta proteína registró el mayor incremento en consumo dentro del país, con 205 mil toneladas adicionales, lo que confirma que más familias mexicanas la incorporan a su dieta cotidiana.

Aunque las exportaciones han tenido ajustes en mercados clave como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, la porcicultura mexicana ha encontrado en el consumo nacional una fuente de estabilidad y crecimiento. Esta fortaleza interna consolida al sector porcícola como un motor económico y como un referente cultural, mostrando su capacidad de adaptación y liderazgo en el país.

La producción nacional de carne de cerdo alcanzó en 2025 un volumen de 1.8 millones de toneladas, con un crecimiento anual del 2.5%. Diez estados concentran más del 86% de esta cifra, con Jalisco a la cabeza (426 mil toneladas, +3.7%), seguido de Sonora (320 mil toneladas, +1.9%) y Puebla (191 mil toneladas, +2.1%). A estas entidades se suman Yucatán (171 mil toneladas, +3.1%), Veracruz (166 mil toneladas, +2.6%) y Guanajuato (143 mil toneladas, +2.0%), mientras que Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Querétaro completan el top 10 con crecimientos sostenidos. Estas cifras evidencian la capacidad productiva del país y el papel estratégico de la porcicultura en la seguridad alimentaria.

Durante las celebraciones patrias, la carne de cerdo es un ingrediente protagonista en muchos de nuestros platillos tradicionales comopozole, los tacos al pastor, cochinita pibil y las carnitas. Estos platos que reflejan la riqueza cultural de México también son una deliciosa manera de disfrutar de los beneficios nutricionales de la carne de cerdo.

Desde la perspectiva de la salud, la carne de cerdo aporta proteínas de alta calidad y es rica en vitaminas del complejo B y minerales esenciales, lo que la convierte en una opción nutricional clave dentro de una dieta balanceada. Su incorporación cotidiana fortalece la salud muscular, el metabolismo energético y el bienestar general, reforzando así el vínculo entre alimentación y calidad de vida.

“La cadena productiva mantiene un enfoque en bienestar animal e inocuidad alimentaria, factores que resultan decisivos en un contexto global donde los consumidores demandan productos confiables y de origen responsable. De esta manera, cada corte que llega al mercado local no solo responde a estándares internacionales, sino que también refleja la resiliencia de una industria que alimenta tanto el cuerpo como la identidad nacional”, declaró Raúl García, Gerente Técnico de la Unidad de Porcicultura de MSD Salud Animal en México.

En el terreno gastronómico, la versatilidad de esta proteína sigue marcando la diferencia. Desde los tacos al pastor que caracterizan a la Ciudad de México hasta la cochinita pibil yucateca, cada platillo es una expresión de historia, cultura y sabor. La carne de cerdo tiene esa cualidad de adaptarse a recetas sencillas o festivas, siempre con el mismo resultado: sabores tradicionales y que celebran lo que significa ser mexicano.

