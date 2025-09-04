“Harry” Dueñas, a Chihuahua con el triunfo de los Tractocamiones en la mira

Staff/RG

Los gigantes de las pistas llegan este 7 de septiembre al Autódromo Francisco Villa, de Chihuahua, en donde Enrique “Harry” Dueñas y el Chevron Tame Racing tendrán un reto importante al fijar la mira en el triunfo de los Tractocamiones.

Comienza la recta final de la temporada 2025 de la Súper Copa y en los tractocamiones se vive una verdadera batalla en busca de un nuevo campeón, misma en la que el Chevron Tame Racing ha encontrado un ritmo importante de la mano de su piloto Enrique “Harry” Dueñas, a quien diversas circunstancias no le han favorecido, a pesar de lo cual, sigue entre los punteros de la general.

Son 502 unidades las que acumula el piloto tapatío del tracto #29 Chevron/ GM Transport/ GAFF International/ Travel Viajes/ ACCURIDE/ Atlética / Grúas Dueñas / Solural, siendo segundo de un campeonato sumamente competido, sabiendo que, para poder mantener la posibilidad del título, deberá ir en busca del triunfo por el que tanto ha trabajado.

Para ello, deberá hacer frente a 3 días de actividad en suelo chihuahuense, larga pista de 2,070 metros de longitud en la que se dará la séptima competencia del año a las 15:25 horas del domingo 7 de septiembre, carrera a 30 minutos que significa una de las últimas llamadas para el del Chevron Tame Racing.

“Harry” Dueñas, tracto 29:

“Chihuahua es una pista en la que me siento muy cómodo. Necesitamos cerrar fuerte en las carreras que restan y esperar un error de Salvador de Alba para poder retomar el liderato, aunque sabemos que será complicado, vamos con buen ánimo”.

“Espero nos sonría el éxito, hemos seguido con circunstancias adversas todo el años, pero espero que todo cambie y podamos disfrutar mucho esta fecha en una pista muy bonita a la que además asiste mucha gente, así que vamos a darlo todo para que tengan un buen espectáculo”.

Enrique “Harry” Dueñas y el Chevron Tame Racing, quieren alcanzar el triunfo en el 7° asalto de la Súper Copa 2025, este 7 de septiembre en el Autódromo Francisco Villa.