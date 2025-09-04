Wellness is Baja Sur: dos experiencias únicas de yoga, wellness, meditación y música

Staff/RG

Este otoño, Baja California Sur se convertirá en el epicentro del Wellness con la realización de dos eventos imperdibles que promueven un estilo de vida saludable y consciente: Todos Santos Wellness Fest y Loreto Live Well Experience.

Ambas experiencias reunirán a destacados expertos en yoga, meditación y salud integral, además de invitados especiales que enriquecerán el programa con talleres, música en vivo y gastronomía saludable.

Impulsado por el Fideicomiso de Turismo Estatal, la Secretaría de Turismo del estado de Baja California Sur, Sabino Producciones y el Instituto Mexicano de Yoga, se busca posicionar al estado como el destino por excelencia para diferentes actividades relativas al bienestar.

Estas dos experiencias organizadas por Sabino Producciones, bajo la dirección de Fernando del Olmo, cuentan con el apoyo de Maribel Collins, Secretaria de turismo de Baja California Sur; Jesus Ernesto Ordoñez y Director General Del Fideicomiso de Turismo Estatal, y Ana Paula Dominguez, Presidente del Instituto Mexicano de Yoga.

Todos Santos Wellness Fest

Se realizará en el Pueblo Mágico de Todos Santos, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre y contará con la participación de 500 participantes. Esta experiencia integral de bienestar que fusiona prácticas de yoga, meditación, música en vivo y cocina saludable en un entorno natural y cultural, será memorable.

El programa de Todos Santos Wellness Fest está diseñado para yoguis y yoguinis de todos los niveles pero con una buena dotación de práctica física. Modalidades como Rocket Yoga, Kundalini, Tribal Dance y Shift son algunas de las modalidades a presentar.

Además estarán como invitados David Kyle, DJ Taz Rashid, Robert Sturman, Amayama, Angie Flores Saiffe, Ana Paula Domínguez, Ana Ponzo, Annie Parr, Beni Falcón y Lady Gang.

Todos Santos, reconocido por su energía única, playas vírgenes y ambiente artístico, ofrecerá el escenario perfecto para reconectar con el cuerpo y la mente.

Loreto Live Well Experience

Loreto, un increíble Pueblo Mágico de México, se alista para recibir a más de 200 participantes en el Loreto Live Well Experience, un retiro holístico que se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre.

En el corazón de las montañas y playas de la región, los asistentes disfrutarán de un fin de semana dedicado al bienestar, con experiencias diseñadas para conectar con el hermoso entorno natural. El evento se centrará en temas como la longevidad, el mindfulness, el yoga restaurativo y el yoga para niños y familias. Además, el programa incluirá conciertos y meditaciones aptas para practicantes de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados.

Entre los talentos que guiarán las actividades del festival se encuentran Matt Pesendin, Ceci de los Ríos, Ana Paula Domínguez, Beni Falcón, Citlali Chalvignac, Jimena Patiño, Luis de la Rosa, Lady Gang y Elis Regina.

Para una experiencia sin preocupaciones, el Loreto Live Well Experience ofrece paquetes de hospitalidad Todo Incluido. Estos paquetes cubren vuelos desde diversas partes del país, traslados, hospedaje en hoteles y acceso al festival. Para más información y detalles, ingresa a la página: www.yoga.com.mx/eventos/