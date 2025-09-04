Sigue Xavi Razo dentro de los tres mejores pilotos de NASCAR México

Staff/RG

Se ubica en noveno puesto dentro de pilotos que avanzaron a playoffs

Pese al abandono que tuvo en la más reciente competencia de NASCAR México Series 2025 en el Súper Óvalo Potosino, el volante capitalino, Xavi Razo, está ubicado en el tercer lugar del estado del campeonato de pilotos de NASCAR México Series con 357 unidades.

En cambio, el conductor del auto marcado con el número 7 VersaComercializadora-LaFlorDeCórdoba-Cafedoc-OsteoMedical-CSTconceptoSoluciónTotal-PalcoConsorcioDeComercioInternacional-Maeesa-ToroPresto-BYMindustrialSupply-Ferrimssa-KnotekDeMéxico-GOconstruccionesyPavimentos-Notaría51-GPLogistics-ServiciosLogísticosPalco-SanPedroPacificProducts-M&A se encuentra en el noveno casillero de la decena de exponentes que avanzaron a los playoffs tras la primera ronda con 1028 puntos.

El integrante de la escudería Prime Sports Racing Team logró su pase a la definición del campeonato, al ganar la bandera a cuadros de la tercera y cuarta fecha en Puebla y Aguascalientes, de manera respectiva.

Además de los triunfos referidos, Razo subió al podio en el puesto de escolta en la segunda visita del año a Puebla, correspondiente a la fecha nueve del calendario, y en la competencia inaugural en San Luis Potosí. El monarca de la temporada regular en 2024 también alcanzó, en marzo pasado, el tercer lugar en Súper Óvalo Chiapas.

Desafortunadamente, Xavi sufrió una falla en su auto durante el desarrollo de la 10a fecha en San Luis Potosí que lo privó de iniciar con éxito los playoffs de la categoría, por lo que tendrá que trabajar y buscar un podio en la próxima fecha para mejorar por mucho el noveno puesto de los contendientes al título.

Razo intentará librar el primer corte de tres de los 10 pilotos que avanzaron a los playoffs, el cual se dará después de la undécima parada del serial en el Autódromo de Querétaro, el próximo 21 de septiembre.

