Video: Niega Jaime Oropeza que  cadáveres en el Centro Histórico afecten el turismo

María Tenahua
El titular de la secretaría de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Jaime Oropeza Casas, rechazó que el hallazgo de tres cuerpos en el Centro Histórico afecte la llegada de visitantes.
En este sentido, aseguró que estos hechos de violencia no dañan, para que turistas elijan a la capital poblana.
Incluso, confían en superar más de dos millones de visitas al cierre del 2025, pues de enero a las fecha han llegado un millón 800 mil.
