Recuperación de vehículos robados aumentó 315%: SSP

La recuperación de vehículos en Puebla aumentó 315%, reveló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.

En conferencia de prensa, aseguró que la entidad refleja resultados importantes en el combate a la delincuencia.

Muestra de ello es que entre enero y julio se recuperaron mil unidades con reporte de robo, 552 por policías municipales, 380 por estatales, 56 por la Guardia Nacional y 42 por la Fiscalía General del Estado (FGE).