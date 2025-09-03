Recuperación de vehículos robados aumentó 315%: SSP

Erika Méndez
La recuperación de vehículos en Puebla aumentó 315%, reveló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.
En conferencia de prensa, aseguró que la entidad refleja resultados importantes en el combate a la delincuencia.
Muestra de ello es que entre enero y julio se recuperaron mil unidades con reporte de robo, 552 por policías municipales, 380 por estatales, 56 por la Guardia Nacional y 42 por la Fiscalía General del Estado (FGE).
