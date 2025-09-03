Lleva Pepe Chedraui “La Capital Te Escucha” a San Jerónimo Caleras

– _Destacó la importancia de este programa con el que se construye una ciudad más humana, en la que cada voz cuenta y cada petición es atendida_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 03 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Gobierno de la Ciudad y la población, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, encabezó la jornada del programa “La Capital Te Escucha”, realizada en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras.

En esta nueva jornada se priorizaron temas como movilidad, servicios públicos, infraestructura urbana, atención médica preventiva, inclusión de personas con discapacidad y apoyo a grupos vulnerable, con la presencia de las y los titulares de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad.

Mediante mesas tanto el presidente municipal, titulares del Ayuntamiento de Puebla y representantes del Gobierno del Estado, se atendieron desde muy temprano peticiones de la sociedad con la finalidad de brindar una atención personalizada y cercana a la gente.

Una de las prioridades del Gobierno de Pepe Chedraui es brindar cercanía y atender las necesidades de las y los poblanos, por lo que “La Capital Te Escucha”, se llevará a cabo en todas las juntas auxiliares.

En cada jornada que se lleva a cabo acuden más personas para pedir atención a sus solicitudes, mismas que son resueltas por las y los integrantes del Gobierno del Estado y el de la Ciudad de manera directa, lo que permite mejorar la relación entre la administración, y las y los poblanos.

Estuvieron titulares y personal de la Secretaría General de Gobierno; Sindicatura Municipal; Secretaría de Economía y Turismo; Secretaría de Movilidad e Infraestructura; Secretaría de Servicios Públicos; Dirección General del Sistema Municipal DIF; Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana; Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano; Secretaría de Medio Ambiente; Coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia; Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género; Agua de Puebla y Consejería Jurídico del Municipio de Puebla.