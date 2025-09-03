Afianzará Lilia Cedillo una BUAP más competitiva e innovadora

-Consolidación de un modelo propio de evaluación y actualización de la Ley de la institución, entre los objetivos del Eje 1: “Gobernanza y gestión incluyentes y con trato humanos”

Desde Puebla

Afianzar una Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) más competitiva, innovadora y con bienestar para toda la comunidad, proyecta Lilia Cedillo Ramírez como parte de su plan de trabajo por la titularidad de la Rectoría para el periodo 2025-2029.

Como parte del Eje 1: “Gobernanza y gestión incluyentes y con trato humanos”, la académica establece entre los objetivos la armonización de la normativa con la Ley General de Educación Superior y la actualización de la Ley de la BUAP para fortalecer la operatividad, legitimidad y calidad educativa en respuesta a las exigencias de la sociedad.

Además, la aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico, implementación de políticas innovadoras de bienestar para el personal, así como el Programa Bienestar Integral en Beneficio de la Salud del Trabajador Universitario (BIBeS TU), lo que coadyuvará positivamente en la misión académica y social.

En lo referente al modelo propio de evaluación, será reforzado el Sistema para la Evaluación de la Mejora Continua Integral (SIEMEC-BUAP), así como la Comisión Especial de Mejora Continua del Consejo Universitario.

Con este tipo de acciones, Lilia Cedillo Ramírez reafirma el compromiso de una gestión excelente, transparente y eficiente, con la visión de servir a la sociedad.