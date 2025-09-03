Ariadna Ayala y gobierno de Puebla refuerzan el derecho a la alimentación en Atlixco

Staff/RG

La presidenta de Atlixco Ariadna Ayala, con el respaldo del Gobierno de Puebla, entregó 3 mil 846 despensas a mil 282 personas vulnerables, como parte del programa de asistencia alimentaria.

Además, la primaria Antonio Serrano recibió enseres para su desayunador, lo que permitirá preparar alimentos calientes para cerca de 300 niñas y niños.

Ariadna Ayala agradeció al gobernador Alejandro Armenta y a la presidenta del SEDIF, Cecilia Arellano, destacando que estas acciones fortalecen el derecho a la alimentación en Atlixco.

