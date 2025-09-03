Yaguaru hace vibrar el 5º día de la Gran Feria de Cholula

*La presidenta municipal agradeció a la agrupación por visitar San Pedro Cholula y hacer bailar a más de 10 mil personas*

Desde Puebla

*2 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, continúa ofreciendo grandes atractivos artísticos, culturales, gastronómicos y turísticos en el marco de la Gran Feria de Cholula 2025.

Durante el quinto día de feria, Grupo Yaguaru fue el encargado de poner a bailar y cantar a miles de asistentes en la Plaza de la Concordia, interpretando sus más grandes éxitos, en una velada llena de ritmo y tradición.

La presidenta municipal entregó un reconocimiento a los integrantes de la agrupación de cumbia, a quienes agradeció por su visita y por sumarse a la celebración de las y los cholultecas. Asimismo, destacó que “Yaguaru siempre será bien recibido en San Pedro Cholula”.

Con una asistencia superior a 10 mil personas, la presentación cerró con un ambiente festivo y con la promesa de la agrupación de regresar pronto al municipio.