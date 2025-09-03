Miércoles de posibles lluvias en la tarde y sol fuerte en Puebla capital 

Desde Puebla

Se esperan condiciones parcialmente nubladas, con una probabilidad media de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante la tarde, aproximadamente a las 17:00 horas. La acumulación de agua se estima entre 0 a 5 mm.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones en caso de actividad eléctrica y mantenerse atentos a actualizaciones oficiales.

La temperatura máxima será de 24 °C y la mínima de 14 °C. Se alerta que el índice de radiación UV se mantiene en nivel extremo, por lo que se exhorta a la población a protegerse adecuadamente del sol con bloqueador, sombrero y ropa adecuada si realizan actividades al aire libre.

La calidad del aire es buena, por lo que no representa riesgos para la salud en general.