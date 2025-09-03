En 2024, los servicios periciales y/o servicio médico forense recibieron 100 019 cadáveres, 5.4% más que en 2023

Staff/RG

A precios constantes de 2018, los servicios periciales y/o servicio médico forense ejercieron 4 629.1 millones de pesos, 23.4 % más en comparación con 2023.

A nivel nacional, se registraron 212 anfiteatros. Así como 787 mesas anatómicas, 313 cámaras de frío, 252 salas necroquirúrgicas y 38 osteotecas. En las cámaras había 8 079 espacios para almacenar cadáveres.

Se admitieron 5 069 925 solicitudes de intervención pericial, se concluyeron 4 912 087 y quedaron pendientes de concluir 557 962.

Egresaron 90 530 cadáveres identificados, de los cuales 99.5 % se entregó a familiares. Asimismo, egresaron 7 174 cadáveres no identificados, de los que 35.2 % se almacenó en anfiteatros.

Al cierre de 2024, había 10 045 cadáveres almacenados en anfiteatros.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados conjuntos sobre servicios periciales y/o servicio médico forense. El objetivo es integrar información sobre la estructura organizacional, infraestructura y recursos, así como del ejercicio de la función de del Centro Federal Pericial Forense de la FGR y las instituciones estatales encargadas de la función de servicios periciales y/o de servicio médico forense (UE); estas últimas incluyen al Centro Regional de Identificación Humana de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza (CRIH).1 Su finalidad es vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en dicho tema.

La información se recolectó de manera transversal y estandarizada en los siguientes programas de información: Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF), Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) y Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2025.

En 2024, el Centro Federal Pericial Forense de la FGR y las UE ejercieron un presupuesto total de 6 251 146 696 pesos corrientes. A precios constantes de 2018, el presupuesto total que ejercieron en 2024 fue de 4 629.1 millones de pesos: 1 350.6 millones correspondieron a la FGR y 3 278.5 millones, a las UE. Al comparar con 2023, el presupuesto de la FGR aumentó

29.2 % y el de las UE incrementó 21.2 %

Al cierre de 2024, la FGR y las UE contaron con 11 326 personas peritas, 3.1 % más que en 2023, año en que se reportaron 10 985 personas. Del total, 1 764 (15.6 %) correspondieron a la FGR y 9 562 (84.4 %), a las UE. De acuerdo con la especialidad, 183 (10.3 %) personas peritas de la FGR atendieron la especialidad de criminalística de campo. Siguió fotografía forense, la cual fue atendida por 164 (9.3 %) personas. En el orden estatal, 2 013 (21.1 %) personas peritas atendieron la especialidad de criminalística. Siguió medicina forense, con 1 448 (15.1 %)

Al cierre de 2024, se registraron dos anfiteatros en la FGR y 210 en las UE. El estado de México fue la entidad federativa que concentró la mayor cantidad de anfiteatros del ámbito estatal, con 24 (11.4 %).