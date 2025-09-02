Tenía apenas 19 años la joven hallada muerta en Coronango

Desde Puebla

Betsaida, de 19 años de edad, era la joven encontrada muerta y con huellas de violencia abajo de un colchón en Coronango.

La occisa era originaria de Puebla capital y su padrastro la identificó.

Se desconoce el móvil de este atroz crimen, que conmocionó a vecinos del fraccionamiento Misiones de San Francisco.