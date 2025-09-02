Severiano de la Rosa entrega obras en beneficio de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 2 de septiembre de 2025.- Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 encabezado por el Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero, dio inicio al mes patrio entregando obras de gran impacto social en beneficio de la educación y la infraestructura urbana, reafirmando el compromiso de la administración con el desarrollo del municipio.

En la Inspectoría de San Mateo Mendizábal, el Presidente Municipal, acompañado de regidores, síndico, inspector y vecinos, encabezó el acto protocolario de inauguración de la construcción de pavimento en la calle 9 Poniente, entre la calle 3 Sur y Barranquilla.

Esta obra, que ahora cuenta con 3,999.00 m² de carpeta asfáltica, la instalación de 472 ml de tubería de drenaje pluvial, 1,073.27 ml de alcantarillado sanitario y 1,041.64 ml de tubería de agua potable, beneficia de manera directa a cientos de familias que habitan en la zona, así como a miles de ciudadanos que diariamente transitan por esta importante vía, considerada un paso obligado para la comunidad.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal reconoció la unidad y el compromiso de los vecinos, quienes gestionaron esta mejora durante años, y hoy ven reflejado su esfuerzo gracias a un gobierno firme y cercano a la gente.

En la colonia Signoret, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, el Presidente Municipal entregó de manera oficial dos aulas didácticas U2-C y una plaza cívica en el Bachillerato General Estatal José María Sánchez Rojas.

Acompañado de regidores, alumnos y el Comité de Padres de Familia, se realizó el corte de listón inaugural, poniendo a disposición de la comunidad educativa espacios dignos que fortalecen la infraestructura escolar. Asimismo, se llevaron a cabo acciones complementarias como la poda de áreas verdes y aplicación de pintura en otras estructuras, reafirmando el compromiso de esta administración con la educación amozoquense.

Cabe destacar que en la colonia Tepetatera, ubicada en la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa, gran parte de las familias ahora cuentan con drenaje sanitario. Esta colonia, en especial, se ha visto beneficiada con las gestiones del Presidente Municipal, pues incluso meses antes de iniciar la administración 2024-2027, logró que la CFE electrificara la zona.

En tan solo año y medio, la Tepetatera ha obtenido dos servicios fundamentales: drenaje y electrificación, lo que representa un gran avance en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Con ello, Severiano de la Rosa refrenda su compromiso de seguir impulsando más beneficios para esta colonia y todo Amozoc.