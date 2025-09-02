Renueva Sheinbaum acuerdo con gasolineros para mantener estable el precio de la gasolina

LA JORNADA
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo renovó con empresarios gasolineros la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina.
Hace un mes anticipó que el acuerdo se renovaría para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos.
“Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, informó en X.
You may also like
-
Fin de una era: ‘Canelo’ Álvarez no peleará en televisión abierta; Netlfix transmitirá en exclusiva
-
Hallan el cadáver de una mujer debajo de colchón en Coronango
-
Video: Manifestación de normalistas de Teteles provoca caos en la capital
-
Terremoto en Afganistán: réplica de 5.2 golpea al país; van más de mil 400 muertos
-
Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”