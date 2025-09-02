Renueva Sheinbaum acuerdo con gasolineros para mantener estable el precio de la gasolina

LA JORNADA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo renovó con empresarios gasolineros la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina.

Hace un mes anticipó que el acuerdo se renovaría para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos.

“Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, informó en X.