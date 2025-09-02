Normalistas no fueron detenidas, precisa el gobierno estatal

CEDH vigiló que supuestas normalistas recibieran un trato apegado a la ley

Desde Puebla

Las alumnas de la Escuela Normal de Teteles permitieron la revisión de los autobuses en los que viajaban para evitar el traslado de explosivos y que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos verificara su integridad.

Tras la verificación, las alumnas fueron liberadas y se les exhortó a retomar una próxima mesa de dialogo a fin de atender sus inquietudes

Desde el gobierno del estado, reiteramos la apertura al dialogo y exhortamos a las normalistas a evitar actos de vandalismo que afecten a terceros.

Las estudiantes no fueron trasladadas al C5, no hubo maltrato en la revisión y salieron en sus autobuses rumbo a su municipio de origen sin problema alguno.

Como gobierno respetamos su libre manifestación, sin embargo, reprobamos actos de vandalismo.

Cabe mencionar que continuarán las investigaciones de las autoridades competentes, para dar con los presuntos responsables de los hechos en los autobuses del transporte público.