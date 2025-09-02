Combi de transporte público volcó en Tehuacán

Conductor y acompañante, heridos

Desde Puebla

Volcó colectiva de la Ruta 24 en la 12 Oriente de la Unidad San Ángel en Tehuacán.

Según los testigos, eran perseguidos por un hecho de tránsito, al llegar a ese lugar perdieron el control, chocaron contra una barda de la capilla y finalmente volcaron.

El operador y su acompañante resultaron con severas lesiones.

Fueron trasladados a un hospital para recibir atención.

Tránsito municipal inició el peritaje correspodiente, para deslindar responsabilidades.