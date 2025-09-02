Supuestas normalistas dañaron tres unidades de RUTA

Erika Méndez

Presuntas estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, Puebla incendiaron tres unidades de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Durante una manifestación, que se tornó violenta después de que jóvenes encapuchados lanzaron explosivos caseros a los autobuses de la línea 3.

En la unidad a la que prendieron fuego se encontraba el conductor, quien tuvo que ser rescatado por bomberos del estado.

El sistema RUTA condenó los hechos, que representaron un riesgo para la ciudadanía.

ASEGURAN CAMIÓN DE PRESUNTAS NORMALISTAS

Elementos policíacos aseguraron en la Calzada Zaragoza, a un costado del Parque Puebla, uno de los autobuses de supuestas estudiantes de la Normal de Teteles tras el incendio de unidades de RUTA.

La SSC y la SSP desplegaron un fuerte operativo, para interceptarlos.