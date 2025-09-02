Improcedente inconformidad de Zepeda Memije contra la sucesión rectoral: Consejo Universitario

María Huerta
De improcedente, calificó el Consejo Universitario la inconformidad de Rodolfo Zepeda Memije contra el proceso de la rectoría de la BUAP para el periodo 2025-2029.
Y con ello avaló la decisión de la Comisión de Auscultación de negarle el certificado de idoneidad.
Asimismo, pidió la intervención de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario, para investigar el caso, toda vez que los consejeros señalaron que, en los documentos de la plaza que asegura tener Zepeda Memije, en realidad es de la profesora Guadalupe Morales Mejía.
