Video: Presuntas normalistas de Teteles quemaron camión de Ruta en el bulevar 5 de Mayo

- Operador fue rescatado ileso
Desde Puebla
Futuras maestras de educación básica de la normal Rural ‘Carmen Serdán’ de Teteles y hombres encapuchados incendiaron un autobús de RUTA, durante una manifestación en el bulevar 5 de Mayo y 14 Oriente.
Se provocó una movilización policíaca, que ha derivado en la detención de los tres autobuses en que iban las manifestantes.
El conductor de la unidad quedó atrapado adentro, pero afortunadamente fue rescatado ileso.
Por esto, el paso de patrullas en la zona de los Fuertes, China Poblana y bulevar 5 de Mayo.
