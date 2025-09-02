Sam Eastmond: compositor, arreglista y trompetista londinense, en el Cervantino

EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

Tuve el gusto de charlar con Sam Eastmond, un educador y líder de conjuntos de jóvenes músicos muy solicitado y prolífico, ha organizado y dirigido grandes conjuntos y big bands en el Barbican, el Royal Festival Hall, el Royal Albert Hall y en el Festival de Jazz de Londres, entre muchos otros eventos en una gran variedad de combinaciones y situaciones musicales.

El legendario maestro presentará una nueva mirada de las «Bagatelles» de John Zorn en el 53 Festival Internacional Cervantino el 11 de octubre 2025 en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Considerado por la prensa internacional como un “coloso furioso, desgarrado y explosivo en los vientos de madera”, Eastmond presentará este espectáculo conformado por trescientas piezas breves que serán ejecutadas por un ensamble de cámara contemporáneo, integrado por doce músicos, con un enfoque abierto, colaborativo y expresivo. Para el artista, dichas composiciones irrumpen en su vida diaria como lo hace una “bandada de cotorritas verdes en el cielo del oeste de Londres”: un destello inesperado que transforma el paisaje.

“Para esta edición del Festival Internacional Cervantino traemos una selección de las obras de uno de los más increíbles compositores del mundo Jhon Zorn y tengo el honor de que me halla confiado dos de sus más grandes obras que son Masada y las bagatells. Yo trabajo con ensambles grandes entonces es como una gran escala de estas piezas, también estoy trabajando con los mejores músicos de la improvisación tengo un equipo maravilloso entonces es lo que vamos a presentar en el cervantino, no se lo pueden perder, esto va a pasar una noche y por solo una noche. Jhon es un gran compositor es un mago, un alquimista, es un excelente persona y estoy muy agradecido por esta oportunidad”, comentó Sam emocionado.

LAS BAGATELAS DE JOHN ZORN

Una bagatelle es una pieza musical breve, normalmente para piano, y normalmente de carácter ligero y suave. El nombre bagatelle significa literalmente «una composición instrumental breve y sin pretensiones» como referencia al estilo ligero de una pieza. Aunque las bagatelas generalmente se escriben para piano solo, también se han escrito para piano a cuatro manos, clavecín, arpa, órgano, guitarra clásica, vibráfono, oboe solo, clarinete, violín, viola, diversas configuraciones de música de cámara, orquesta, banda, voz. y piano, y coro a capella.

“El Volumen 16 es una impresionante interpretación de The Bagatelles con big band. Brillantemente arreglada por Sam Eastmond (Spike Orchestra), esta es una de las piezas más emocionantes de la serie. Sam se supera con un conjunto de arreglos expansivos que abarcan jazz, rock, música clásica, bandas sonoras y más. Música escalofriante de uno de los conjuntos más creativos del mundo. Esto lo dijo John Zorn”.

“Primero que nada hay que recalcar que estas bagatelles son piezas que fueron pensadas para presentarse en vivo, Jhon Zorn y su equipo hicieron giras a través del mundo presentando estas Bagatelles, la primera vez que las escuche fue en Francia, de hecho, nunca llegaron aquí a Gran Bretaña de hecho mi banda y yo somos la primera agrupación que las ha presentado aquí en el Reino Unido. Es una gran responsabilidad por lo cual me siento muy honrado, lamento mucho no hablar el idioma de ustedes solo puedo hablar en ingles pero precisamente pero precisamente hago este comentario porque esta es la barrera que dejara de existir el día de nuestra presentación en el Festival Internacional Cervantino, porque nuestro único lenguaje es la música que sale de nosotros y llega a ustedes con ese lenguaje que es más importante que cualquier barrera, amo la música de Jhon Zorn y estoy muy honrado de grabar las bagatells.

PERO ¿QUIÉN ES JOHN ZORN?

Es un compositor, director, saxofonista, arreglista y productor estadounidense que «se resiste deliberadamente a la categorización».​ Sus enfoques vanguardistas y experimentales de la composición y la improvisación incluyen jazz, música clásica contemporánea, klezmer, rock, hardcore, música experimental, bandas sonoras, ambient, entre otros.

A lo largo de su extensa carrera ha publicado más de doscientos títulos y es uno de los músicos más influyentes y respetados de nuestro tiempo. Asimismo, se caracteriza por operar de forma independiente bajo Tzadik Records, un sello discográfico propio.

Zorn se involucró la escena musical del centro de la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1970, colaborando con artistas de improvisación y experimentando con estrategias y arreglos compositivos. Durante la siguiente década actuó por toda Europa y Japón y grabó en sellos independientes estadounidenses y europeos. Lanzó The Big Gundown, reconstruyendo las bandas sonoras de una influencia musical formativa, Ennio Morricone, álbum que fue aclamado en 1986.​ Spillane y Naked City demostraron aún más la capacidad de Zorn para fusionar y combinar estilos musicales en nuevos y desafiantes formatos.

“Estamos muy muy orgullosos de poder tener esta oportunidad no podemos describir con palabras como nos hace sentir esto, como músicos hemos tenido a veces la responsabilidad de hacer que los lugares que no son especiales se vuelvan especiales a través de nuestras presentaciones y nuestra música, pero en esta ocasión llegamos a un lugar y a un contexto que ya es especial por sí solo, entonces es difícil describirlo creo que solo podría decir que nos hace sentir grandes, abundantes, tengo en mi equipo a los más serios y cínicos músicos de la Gran Bretaña que están emocionados como niños chiquitos de subirse a un avión y volar muchas horas para luego solo presentarse en el cervantino que es importante, nos llena de moción y orgullo y me gustaría seguir haciéndolo».

SOBRE SAM EASTMOND

Es un trompetista improvisador y compositor de Londres, Inglaterra, conocido por sus extensos proyectos de gran conjunto que abarcan amplias y eclécticas franjas de inspiración estilística.

Su colaboración con el compositor neoyorquino John Zorn abarca cuatro discos a lo largo de una década. Eastmond es el único artista al que Zorn le ha pedido que arregle y grabe volúmenes de Masada Libro Dos, Libro Tres y su serie Bagatelles. Además, le ha encargado composiciones propias para su grabación y publicación.

Eastmond fue director invitado de la National Youth Jazz Orchestra y ha dirigido los ensambles Spike Orchestra y Gulgoleth como plataformas para sus composiciones, y toca regularmente con Union Division de Moss Freed, Toru y la London Improvisers Orchestra.

Además de su trabajo con su proyecto de big band Spike Orchestra, encargado por la Fundación PRS en 2019 y nominado al premio Ivor Novello en 2020, sus proyectos actuales incluyen su banda Bagatelles interpretando sus aclamados arreglos de Bagatelles de Zorn, liderando y curando la Composers Workshop Big Band y tocando con Toru, un grupo de improvisación libre que lanza un álbum de obras cada mes.

“Me siento orgulloso de grabar estas piezas bellísimas hay 16 álbumes de las bagatelles nosotros estamos en uno de ellos y también he tenido la oportunidad de grabar con Masada unas piezas. Pienso que si la vida no consistiera en algo más y solo pudiera hacer esto yo lo consideraría una gran vida porque es una de las mejores cosas que me han sucedido”.

Finalmente les dejó un mensaje a todos los que quieren dedicarse a la música:

“Bueno yo les diría que lo más importante es el sacrificio, la dedicación y creer en lo que haces y amas, depositar toda tu confianza en lo que amas, y si lo que amas es la música dedícate a ello y pon todo de ti para hacerlo, sin importar lo que otras personas digan, de lo que se trata es de estar vivió y nunca dejar de hacerlo. Yo cuando tenía 13 años por primera vez junté a mis amigos y escribí un poco de música y tocamos y me siento afortunado de decir que eso es lo que he estado haciendo los últimos más de 30 años. Solo me despierto junto un grupo de amigos y tocamos música que es lo que nos mueve, les diría que entreguen todo de si en cada presentación sin pensar cuantas veces hallas tocado la pieza cuando estes frente a un publicó tienes que tocarla como si fuera la primera vez, porque puede haber alguien que te esté escuchando por primera vez, entonces es importante que si algo te apasiona en cada paso que des, comuniques esa pasión; no es fácil, tiene que tomarte mucho de ti, tienes que dar mucho de ti, pero al final la recompensa es grande porque es lo que amas”.

La columna de esta semana ha terminado, pueden ir en paz.

