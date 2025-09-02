Fortalece Pepe Chedraui Campaña Bacheando Puebla: 25 cuadrillas se desplegarán en la ciudad

– _“Con nuestra campaña municipal de bacheo, de enero a la fecha hemos tapado más de 118 mil baches”: Pepe Chedraui_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 02 de septiembre de 2025.- Con el firme compromiso de fortalecer la infraestructura vial y en atención puntual a una de las principales demandas ciudadanas, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, anunció el incremento a 25 cuadrillas de bacheo, como parte de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla.

En este marco, el edil capitalino mencionó que, el Gobierno de la Ciudad redobla esfuerzos en la campaña intensiva de bacheo permanente, la cual ya registra avances importantes en diversas zonas del municipio y que ahora contará con mayor capacidad operativa, mejores materiales y cobertura ampliada.

“Con nuestra campaña municipal de bacheo, de enero a la fecha hemos tapado más de 118 mil baches. A partir de este día, estaremos incrementando a 25 nuestras cuadrillas, las cuales estarán trabajando de forma intensiva en diferentes puntos de la ciudad”, precisó.

Al respecto, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, señaló que, este esfuerzo del Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, no solo representa una acción en materia de infraestructura, sino una medida que impacta directamente en la seguridad, movilidad y bienestar de mujeres, niñas, hombres, personas mayores y con discapacidad.

“Reconocemos que el camino hacia una ciudad con igualdad sustantiva se construye desde todos los frentes. Por ello, reiteramos nuestro compromiso para que cada acción de la autoridad municipal, como este importante aumento en la operatividad, tenga una visión con enfoque de género, justicia social y derechos humanos”, destacó.

En su mensaje, la contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda aseveró que, se supervisará puntualmente cada etapa del proceso de bacheo: desde la asignación de recursos, la contratación, hasta la ejecución y calidad de los trabajos realizados por las 25 cuadrillas activas en toda la ciudad, ya que, el objetivo es garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios reales y medibles para la población.

“En la Contraloría Municipal, estamos comprometidos con la transparencia, la legalidad y la correcta aplicación de los recursos públicos. Este aumento de cuadrillas de bacheo refleja la voluntad de esta administración de responder con hechos a las necesidades más sentidas de la ciudadanía, como la reparación de calles y avenidas”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez detalló que la visión es clara: construir una ciudad funcional, moderna y con servicios a la altura de lo que las y los poblanos merecen. El fortalecimiento de esta campaña municipal de bacheo representa una muestra de que cuando se prioriza el bienestar colectivo, los resultados llegan con contundencia.

“Desde el Cabildo, y particularmente desde esta Comisión, hemos acompañado y avalado esta estrategia con total responsabilidad, conscientes de que la infraestructura es fundamental para mejorar la calidad de vida y fortalecer el desarrollo urbano”, expresó.

En su intervención, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa explicó que, con el despliegue de 25 cuadrillas de bacheo con mezcla asfáltica en caliente y dos cuadrillas de bacheo en frio, se ampliarán los trabajos en las zonas con mayor deterioro. Por ello, se trabajará de forma permanente en diferentes puntos del municipio, priorizando zonas con alto flujo vehicular, rutas del transporte público, accesos escolares y zonas habitacionales.

“Este esfuerzo operativo va acompañado del uso de materiales de alta durabilidad y procesos técnicos supervisados, lo que garantiza que cada reparación sea efectiva, segura y de largo plazo. Nuestro objetivo es claro: rehabilitar la red vial con calidad, eficiencia y visión a futuro”, añadió.