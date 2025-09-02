Alejandro Armenta participó en la mesa federal de seguridad 

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, participó en la mesa de seguridad de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de redes sociales, agradeció a la mandataria federal y a los secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Omar García el acompañamiento hacia Puebla.

Indicó que la entidad ha recibido apoyo del gobierno federal en materia de seguridad pública y que la coordinación sigue siendo el camino para la construcción de la paz.