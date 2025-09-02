Hallan el cadáver de una mujer debajo de colchón en Coronango

Desde Puebla
Una mujer fue hallada sin vida con signos de violencia y debajo de un colchón en Santa María Coronango.
Durante la tarde de este martes en las calles Central Revolución y Calde.
El macabro hallazgo lo hicieron algunos vecinos, quienes de inmediato alertaron a los números de emergencia.
Se desconoce la identidad de la victima.
