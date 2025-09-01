Primer informe: Sheinbaum destaca disminución de la pobreza en México

EXCELSIOR

La presidenta destacó en su primer informe de gobierno que en 2024 la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5% el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó en su primer informe de gobierno que el haberle dado continuidad al modelo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido clave para que más mexicanos salieran de la pobreza.

De 2016 a 2024 en el país se registró una baja en el número de mexicanos en pobreza. Foto: Captura de imagen

Aundo a lo anterior, detalló que con los resultados de la medición de la Pobreza Multidimensional, de 2016 a 2024 en el país se registró una baja en el número de mexicanos en dicha situación, al pasar de 52.2 millones de personas, a 38.5 millones de individuos.

La jefa de Estado, insistió que esto es una continuidad de lo logrado por el expresidente López Obrador, quien desde su mandato redujo la pobreza en el país. De acuerdo a lo expuesto por la primera presidenta del país, estas cifras colocan a México como el segundo país con menos desigualdad en América Latina, sólo por debajo de Canadá.

En 2024 la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5% el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años. La desigualdad también se redujo significativamente, colocándonos como el segundo país con menor desigualdad de América después de Canadá. Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”, señaló.

Por último, Sheinbaum Pardo resaltó el trabajo que se ha hecho con los programas sociales, los cuales han impulsado a que los que menos tienen ahora puedan mejorar sus condiciones y vivir de una mejor manera.