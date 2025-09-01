Salud Slider Principal

Fotonota: Persona falleció en la colonia Volcanes por accidente con una barda

By Redaccion2 / 1 septiembre, 2025

Desde Puebla

Persona perdió la vida cuando una barda le cayó en la colonia Volcanes.

Elementos de emergencia acudieron  a acordonar la zona.

