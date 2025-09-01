Fotonota: Persona falleció en la colonia Volcanes por accidente con una barda

Desde Puebla
Persona perdió la vida cuando una barda le cayó en la colonia Volcanes.
Elementos de emergencia acudieron a acordonar la zona.
