50% de posibilidades la tarde del lunes en Puebla capital

Desde Puebla

Se informa a la ciudadanía el pronóstico climático para este día se prevé un día parcialmente nublado, con una probabilidad media de lluvias durante la tarde.

Se estima una acumulación aproximada de 0 a 5 mm hacia las 17:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 24°C y una mínima de 14°C.

Se exhorta a la población a tomar precauciones debido al índice UV, que se mantiene en nivel extremo, por lo que se recomienda el uso de protector solar, sombreros o gorras, y mantenerse en la sombra en horarios de mayor exposición solar.

En cuanto a la calidad del aire, el monitoreo actual indica que esta se encuentra en niveles buenos, siendo adecuada para todas las personas.

Asimismo, se recuerda que el semáforo volcánico permanece en amarillo fase 2, por lo que es fundamental mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.