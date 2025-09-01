“Naranjitas” deben esperar para recibir su bono: Rodríguez Corte

María Tenahua

Luego de que este lunes un grupo de naranjitas se manifestó en el bulevar Valsequillo por la falta de un bono económico, el coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte, señaló que las inconformes deben cumplir con un proceso administrativo y se tiene que aprobar en junta de gobierno.

Explicó que, al ser un organismo descentralizado, se tiene que aprobar este tipo de apoyos en un consejo y en cada ejercicio fiscal.

Por ello, confió en que se logre a finales de septiembre de este año, al destacar que este beneficio va dirigido a las personas que realizan el barrido manual.

“Tenemos un consejo y se tiene que aprobar, eso se estaría devengando la segunda quincena de septiembre, como todos los bonos programados”, enfatizó.