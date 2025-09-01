En su 1er informe, Claudia Sheinbaum subrayó que seguirá la “transformación” de México

María Huerta

Durante su primer informe, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que en México “vamos bien y vamos a ir mejor.

Por nuestro pueblo, por nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto de nuestros días”.

Aseguró que seguirá la transformacíón de la nación, por la paz y el bienestar del pueblo.

“Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mi”.

En su mensaje, insistió que México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso, libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario, “somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria.

¡Que viva la grandeza de México!”.