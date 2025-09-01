400 ambulantes tendrán permisos en la avenida Reforma: Franco Rodríguez

María Tenahua

El secretario general de Gobierno de Puebla capital, Franco Rodríguez Álvarez, precisó que su dependencia otorgará 400 permisos a ambulantes en avenida Reforma, para la verbena del 15 de septiembre.

En entrevista, destacó que se alista todo para las fiestas patrias, por ello, se dialoga con los líderes de las diferentes organizaciones en esta verbena popular.

Agregó que la idea es que el corredor gastronómico y comercial se desarrolle en la avenida antes mencionada, con 400 vendedores de alimentos y artículos de temporada.

Precisó que les permitirá colocarse a partir de las 13:00 horas del día 15 de septiembre, y se tendrán que retirar a las 03:00 horas del 16 de septiembre.