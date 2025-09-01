Gobierno de Puebla duplicará el presupuesto de obra comunitaria: Choco Parra 

Erika Méndez
El gobierno de Puebla duplicará el presupuesto para obra comunitaria, informó el coordinador del gabinete, José Luis García Parra.
En entrevista, indicó que se destinarán hasta dos mil millones de pesos para 10 mil proyectos en la entidad en 2026, pues este año se han sumado cerca de 4 mil 500.
Por otra parte, resaltó que los módulos de maquinaria en materia agrícola y de infraestructura serán una prioridad para el presupuesto de 2026.
