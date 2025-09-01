Liberan a mujeres que dañaron la fuente de San Miguel en el zócalo de Puebla capital 

Erika Méndez

Las mujeres que dañaron la fuente de San Miguel en Puebla, tras una protesta el pasado sábado, quedaron en libertad, informó el titular de la Secretaría de seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.

En entrevista, dijo que cuatro mujeres integrantes del colectivo “Morras Sororas Histéricas e Históricas” fueron puestas a disposición por la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Señaló que las autoridades actuaron sobre el protocolo, para salvaguardar la integridad de las manifestantes.