Liberan a mujeres que dañaron la fuente de San Miguel en el zócalo de Puebla capital 

Erika Méndez
Las mujeres que dañaron la fuente de San Miguel en Puebla, tras una protesta el pasado sábado, quedaron en libertad, informó el titular de la Secretaría de seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.
En entrevista, dijo que cuatro mujeres integrantes del colectivo “Morras Sororas Histéricas e Históricas” fueron puestas a disposición por la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Señaló que las autoridades actuaron sobre el protocolo, para salvaguardar la integridad de las manifestantes.
You may also like
-
Gobierno de Puebla duplicará el presupuesto de obra comunitaria: Choco Parra
-
“Naranjitas” deben esperar para recibir su bono: Rodríguez Corte
-
50% de posibilidades la tarde del lunes en Puebla capital
-
Fotonota: Persona falleció en la colonia Volcanes por accidente con una barda
-
Colocan en el Congreso del Estado Bando Solemne con motivo de las Fiestas Patrias 2025