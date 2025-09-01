Colocan en el Congreso del Estado Bando Solemne con motivo de las Fiestas Patrias 2025

Desde Puebla

En la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo la colocación del Bando Solemne con motivo de las Fiestas Patrias 2025.

El acto protocolario estuvo encabezado por la diputada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Belinda Aguilar Díaz; el titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala y el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.

A través del Bando Solemne se da a conocer a las y los ciudadanos el calendario de actividades con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias, en el marco de la conmemoración del CCXV Aniversario de la Independencia de México.

Entre las actividades más importantes de las Fiestas Patrias Por Amor a Puebla 2025, destacan:

8 de septiembre

– Ceremonia conmemorativa del CCLVII Aniversario del Natalicio de Doña Josefa Ortiz de Domínguez

– Ceremonia conmemorativa del CLXIII Aniversario Luctuoso del General Ignacio Zaragoza

10 de septiembre

– Ceremonia conmemorativa del CCXXXIX Aniversario del Natalicio del General Nicolás Bravo

13 de septiembre

– Ceremonia conmemorativa del CLXXVIII Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

15 de septiembre

– Ceremonia conmemorativa del CCXV Aniversario del Grito de Independencia de México de 1810

– Toque de campana y fuegos pirotécnicos

16 de septiembre

– Ceremonia conmemorativa del CCXV Aniversario de la Independencia de México