Video: A Puebla le ha ido muy bien con la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló Alejandro Armenta

-El gobernador del Estado se encuentra en Palacio Nacional para escuchar el Primer Informe de Gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- A su llegada a Palacio Nacional para escuchar el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alejandro Armenta ratificó que Puebla mantendrá la coordinación permanente para impulsar proyectos estratégicos de la mano del Gobierno Federal.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, a Puebla le ha ido muy bien con usted, más de 40 programas se trabajan en coordinación entre la federación y el estado, 15 programas en materia tecnológica. Contamos con todo el respaldo y todo el apoyo en materia de seguridad, gracias, doctora Sheinbaum”, expresó el mandatario poblano ante medios de comunicación.

Cabe recordar que el Estado de Puebla tiene participación activa en 40 proyectos con el Gobierno de la República, entre los que destacan el Centro de Diseño de Semiconductores Kutsari, el proyecto de electromovilidad del auto eléctrico Olinia; el proyecto de turismo científico con el Astro Parque en el Gran Telescopio Milimétrico, así como el inicio del Polo de Desarrollo para el Bienestar en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad; además junto al Gobierno Federal se trabaja en el rescate del Río Atoyac y el Lago de Valsequillo a través del Plan Hídrico.