Un hombre murió tras accidente automovilístico en San Juan Atenco 

Desde Puebla

Bomberos del estado, de Ciudad Serdán y San José Chiapa, junto con paramédicos de San Juan Atenco, Felipe Ángeles, El Seco y San Nicolás Buenos Aires participaron en la atención y extracción de cuatro personas atrapadas y prensadas en un vehículo.

Ciudadanos brindaron apoyo con herramientas rudimentarias en las maniobras de rescate.

El accidente ocurrió sobre la carretera federal, en el tramo entre San Juan Atenco y las vías de Mazapiltepec.