Un hombre murió tras accidente automovilístico en San Juan Atenco 

Desde Puebla
Bomberos del estado, de Ciudad Serdán y San José Chiapa, junto con paramédicos de San Juan Atenco, Felipe Ángeles, El Seco y San Nicolás Buenos Aires participaron en la atención y extracción de cuatro personas atrapadas y prensadas en un vehículo.
Ciudadanos brindaron apoyo con herramientas rudimentarias en las maniobras de rescate.
El accidente ocurrió sobre la carretera federal, en el tramo entre San Juan Atenco y las vías de Mazapiltepec.
You may also like
-
Implementan operativo “Escuela Segura” ante regreso a clases
-
“Naranjitas” acusan al ayuntamiento de quitarles dinero y no darles uniformes ni equipo
-
Dos muertos dejó accidente en la carretera de cuota México-Tuxpan
-
Alerta: Hoy, dos cierres viales en Calzada Zavaleta y zona del batán y penal San Miguel
-
¿Quién gana y quién pierde?