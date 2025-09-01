¡Seattle Sounders es campeón de Leagues Cup goleando a Messi!

ADRENALINA

Goleando 3-0 a Inter Miami y Lionel Messi, Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup por primera vez en su historia

Goleando 3-0 a Lionel Messi, Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup 2025, propinándole la derrota número 13 al astro argentino en una Final; primera vistiendo los colores de Inter Miami.

Con sus mejores jugadores en el terreno de juego, Inter Miami se plantó en la cancha artificial del Lumen Field ante Seattle Sounders en busca de un segundo título de Leagues Cup que representaría el 47 en la historia de Lionel Messi, compromiso en el que The Rave Green intentaría sumar su primer cetro del certamen binacional.

Seattle Sounders 1-0 Inter Miami

Fue en el minuto 25 cuando el cerrojo se abrió en la Final de Leagues Cup, donde Osaze de Rosario entró por sorpresa al área, le ganó el espacio a los defensores de Inter Miami y aprovechando un centro preciso al ‘corazón del área chica, el estadunidense estremeció la red ante los más de 68,000 espectadores presentes.

Durante el resto de la primera parte, el balón cambió de posesión constantemente de dueño, por lo que la escuadra dirigida por Javier Mascherano se marchó en desventaja a los vestidores.

Con modificaciones por parte de ambos estrategas, Inter Miami se mantuvo insistiendo ante la portería de Andrew Thomas, solo que a pesar de quedar mano a mano dentro del área contra el arquero, Tadeo Allende mandó su intento por un costado -inexplicablemente- estremeciéndose la cabeza y golpeando constantemente el césped artificial.

Seattle Sounders 2-0 Inter Miami

Los minutos se fueron escapando para el conjunto visitante y, ante la mirada de David Beckham en uno de los palcos, un contragolpe protagonizado por Georgi Minoungou terminó con la pena máxima en favor de The Rave Green y Alex Roldán terminó aumentando su ventaja en el 83’.