Video: Lilia Cedillo se registró en la BUAP

María Huerta

Con el respaldo de docentes y universitarios, Lilia Cedillo se registró para la reelección en la BUAP 2025-2029.

Entre porras y gritos “Todos somos una, todos somos Lilia”, Cedillo Ramírez expresó su entusiasmo por la oportunidad de participar nuevamente en el proceso y subrayó que su compromiso principal será continuar fortaleciendo a la universidad.

“Estoy muy emocionada por esta oportunidad tan grande que me da la comunidad universitaria”.