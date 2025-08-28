Video: Lilia Cedillo se registró en la BUAP

María Huerta
Con el respaldo de docentes y universitarios, Lilia Cedillo se registró para la reelección en la BUAP 2025-2029.
Entre porras y gritos “Todos somos una, todos somos Lilia”, Cedillo Ramírez expresó su entusiasmo por la oportunidad de participar nuevamente en el proceso y subrayó que su compromiso principal será continuar fortaleciendo a la universidad.
“Estoy muy emocionada por esta oportunidad tan grande que me da la comunidad universitaria”.
