¡ALERTA! anuncian cierre en el camino al batán

Desde Puebla
🚧 #InfraInforma | CIERRE INTERMITENTE EN CAMINO AL BATÁN Y ROTONDA DE SAN MIGUEL CON SENTIDO AL BATÁN, por trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica.
🕕 Horario: 12:00 a 18:00 horas
🗓️ Fecha: jueves 28 de agosto de 2025
El @Gob_Puebla a través de la Secretaría de Infraestructura exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución o evitar la zona.
Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.
#PorAmorAPuebla #PensarEnGrande
@SicomNoticias_
@SICOM
https://x.com/infragobpue/status/1961149350698258580?s=46
https://www.facebook.com/share/p/17Anjo2a8p/?mibextid=wwXIfr
You may also like
-
Video: Lilia Cedillo se registró en la BUAP
-
Avanza en Puebla la Estrategia Nacional Antiextorsión en Centros Penitenciarios
-
Video: Piden apoyar al equipo que representará a México en el mundial Fórmula 1
-
Van tres por rectoría BUAP
-
La poblana Miriam Sánchez participará en Mundial de Atletismo en Tokio