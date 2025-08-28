¡ALERTA! anuncian cierre en el camino al batán

Desde Puebla

🚧 #InfraInforma | CIERRE INTERMITENTE EN CAMINO AL BATÁN Y ROTONDA DE SAN MIGUEL CON SENTIDO AL BATÁN, por trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica.

🕕 Horario: 12:00 a 18:00 horas

🗓️ Fecha: jueves 28 de agosto de 2025

El @Gob_Puebla a través de la Secretaría de Infraestructura exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución o evitar la zona.

Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.

