Van tres por rectoría BUAP

María Huerta

Los tres candidatos que contenderán por la rectoría de la BUAP 2025-2029 son Lilia Cedillo; Ricardo Cansino y Ricardo Paredes, al obtener su constancia de idoneidad en la Comisión de Auscultación.

Fueron nueve los nominados por diversas unidades académicas, pero Beatriz Gutiérrez Müller y Salvador Galicia no acudieron a la fase de entrevistas, quedaron eliminados.

Mientras, Eloísa Chilian y Odorico Mora se bajaron de la contienda, argumentaron que ya forman parte del proyecto de Cedillo Ramírez.

Laura Barroso, profesora de la facultad de Economía y Rodolfo Zepeda no cumplieron con los requisitos correspondientes, no obtuvieron la constancia de idoneidad.