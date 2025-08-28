Van tres por rectoría BUAP

María Huerta
Los tres candidatos que contenderán por la rectoría de la BUAP 2025-2029 son Lilia Cedillo; Ricardo Cansino y Ricardo Paredes, al obtener su constancia de idoneidad en la Comisión de Auscultación.
Fueron nueve los nominados por diversas unidades académicas, pero Beatriz Gutiérrez Müller y Salvador Galicia no acudieron a la fase de entrevistas, quedaron eliminados.
Mientras, Eloísa Chilian y Odorico Mora se bajaron de la contienda, argumentaron que ya forman parte del proyecto de Cedillo Ramírez.
Laura Barroso, profesora de la facultad de Economía y Rodolfo Zepeda no cumplieron con los requisitos correspondientes, no obtuvieron la constancia de idoneidad.
You may also like
-
La poblana Miriam Sánchez participará en Mundial de Atletismo en Tokio
-
Lilia Cedillo va por la reelección de la rectoría de la BUAP; Gutiérrez Müller declinó
-
La pobreza laboral aumentó 0.1 puntos porcentuales del segundo trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025
-
PRI no se quedará callado ni cruzado de brazos ante abusos de Morena: Alejandro Moreno
-
Mitos y verdades del mal aliento: lo que nadie te había contado (y todos hemos vivido)