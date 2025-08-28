Senadores de Morena eligen a Laura Itzel Castillo como presidenta del Senado

MILENIO

Laura Itzel Castillo será a partir de este 1 de septiembre la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, por lo que sucederá en el cargo a Gerardo Fernández Noroña.

La senadora se mantendrá al frente del segundo año de la LXVI legislatura, que abarca el periodo de 2024 a 2027.

¿Cuántas mujeres han presidido la Mesa Directiva del Senado?

En el Senado, la primera mujer que ocupó el cargo como presidenta de la Mesa Directiva fue María Lavalle Urbina, en 1965.

Desde ese momento, la participación de las mujeres se ha incrementado considerablemente en la vida legislativa de nuestro país.

Otras mujeres que han permanecido al frente del recinto legislativo son:

María Guadalupe López Bretón. De 1974 a 1975.

María de los Ángeles Moreno Uriegas. De 1997 y 1999.

Beatriz Paredes. De 2001 a 2003.

Mónica Fernández Balboa. De 2019 a 2020.

Olga Sánchez Cordero. De 2021 a 2022.

Ana Lilia Rivera. De 2023 a 2024.

¿Cuáles son las funciones de la presidenta del Senado?

La persona encargada de presidir la Mesa Directiva del Senado se convierte en representante jurídico de la cámara, pero en sus decisiones está subordinado al voto del pleno.

Entre las atribuciones está la apertura y clausura de las sesiones del pleno; dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deben de recaer en aquellos con los que se dé cuenta a la cámara.

Además, conduce los debates, firma las leyes y decretos que expidan el Senado o el Congreso, así como los acuerdos y demás resoluciones de la cámara.

Facultades de la Mesa Directiva del Senado ​

Conducir las relaciones del Senado con la Cámara de Diputados, los otros Poderes de la Unión; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la cámara en eventos de carácter internacional.

Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difundida a los medios de comunicación en condiciones de objetividad y equidad.