Video: Piden apoyar al equipo que representará a México en el mundial Fórmula 1 

Erika Méndez

El coordinador del Corredor Económico, Juan Carlos Natale pidió apoyo para un grupo de mujeres jóvenes, que representará a México en el Mundial Fórmula 1 en Singapur.

En conferencia de prensa, resaltó que las integrantes son un orgullo y parte del talento nacional que merece el respaldo de cara a la competencia.

Destacó que pondrán el nombre de México y de Puebla en alto, por ello, es necesario refrendar el apoyo, debido a que les faltan 400 mil pesos para su viaje.