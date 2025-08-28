Video: Piden apoyar al equipo que representará a México en el mundial Fórmula 1 

Erika Méndez
El coordinador del Corredor Económico, Juan Carlos Natale pidió apoyo para un grupo de mujeres jóvenes, que representará a México en el Mundial Fórmula 1 en Singapur.
En conferencia de prensa, resaltó que las integrantes son un orgullo y parte del talento nacional que merece el respaldo de cara a la competencia.
Destacó que pondrán el nombre de México y de Puebla en alto, por ello, es necesario refrendar el apoyo, debido a que les faltan 400 mil pesos para su viaje.
