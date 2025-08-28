Arrebatan más de 50 mil mdp a la delincuencia organizada en el sexenio: Sheinbaum

MILENIO

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en lo que va del sexenio se han arrebatado a grupos de la delincuencia organizada más de 50 mil 300 millones de pesos, a través del aseguramiento de drogas y armas de fuego, así como del desmantelamiento de narcolaboratorios.

“Se hace un cálculo de la droga incautada, desmantelamiento de laboratorios, armas recuperadas, dinero también recuperado y droga incautada. En nuestro gobierno calculamos que de todo esto son 50 mil 303 millones de pesos”.

“Esto en dólares serían como 2.5 mil millones de dólares, si el dólar está a 20. Estados Unidos, recuerden, a los miles de millones le dicen billones”, destacó.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria recordó que en este sexenio se han asegurado 15 mil 496 armas de fuego y 39.7 toneladas de drogas, mientras que mil 256 laboratorios han sido desmantelados.

Disminuyeron delitos de alto impacto

Sheinbaum Pardo agregó que, de 2018 a la fecha, cambió el modelo de seguridad, por lo que, los delitos de alto impacto disminuyeron, a diferencia que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Con Calderón, en primer lugar, declarar la guerra contra el narco, declarar la guerra en tu propio país, pues tuvo consecuencias muy graves en términos del incremento de los delitos”.

“Con Peña siguen creciendo los delitos. Cuando llega el presidente López Obrador, son tres años de prácticamente evitar que siguieran creciendo. Si no hubiera llegado el presidente López Obrador, ¿qué hubiera pasado si se hubiera seguido con la misma estrategia?, pues hubieran seguido creciendo”.