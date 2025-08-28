La poblana Miriam Sánchez participará en Mundial de Atletismo en Tokio

Se llevará a cabo del 13 al 21 de septiembre

Staff/RG

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud dirigido por Gaby “La Bonita” Sánchez, mantienen el objetivo de reconstruir la paz con el apoyo a la proyección de deportistas poblanos rumbo a competencias internacionales.

La velocista poblana Miriam Sánchez Tapia, continúa su trayectoria internacional al lograr su clasificación para el Mundial de Atletismo, en la prueba de 100 y 200 metros. La justa deportiva se llevará a cabo del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón.

Tras conseguir su clasificación en el Campeonato de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC), Miriam Sánchez buscará otro resultado positivo para Puebla y México, así como mejorar en el ranking mundial, actualmente posicionada en la posición número 46.

Al cierre del ranking para el Mundial de Atletismo Tokio 2025, la velocista se confirma como la primer poblana en clasificar a un mundial de la especialidad, en un trabajo de años con la guía de su entrenador Pedro Tani.

Con deportistas que nos representan a nivel nacional e internacional, el estado de Puebla mejora su posicionamiento en materia deportiva y se consolida como “Tierra de Campeonas y Campeones”.