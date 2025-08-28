Lilia Cedillo va por la reelección de la rectoría de la BUAP; Gutiérrez Müller declinó

Erika Méndez

Lilia Cedillo Ramírez va por la reelección de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el periodo 2025-2029.

Este 27 de agosto acudió a la entrevista con la Comisión de Auscultación, donde presentó las razones por las que busca continuar al frente de la máxima casa de estudios.

En entrevista indicó que 43 años la respaldan y gracias a ello, ha formado una comunidad cercana que le ha pedido reelegirse. Pues reconocen su labor y el camino que ha tenido por la institución.

Es preciso destacar que Beatriz Gutiérrez Müller también fue propuesta para contender por la rectoría; sin embargo, se ausentó de la entrevista, al declinar de la candidatura.