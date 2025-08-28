Lluvias provocan deslaves y afectaciones en San Pedro Limón

EL VALLE

– Árboles, postes de luz caídos, láminas, calles bloqueadas, viviendas, mobiliario y automóviles varados fueron el resultado de la tormenta que azotó la localidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya.

Derivado de la fuerte lluvia que se registró durante la madrugada del viernes se registraron múltiples daños en viviendas y carreteras que conectan a este municipio situado al sur de la entidad mexiquense.

Aunque aún no hay un número de afectados por el desastre ocurrido en la zona, elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio trabajan en liberar las vialidades que desafortunadamente fueron afectadas por la caída de árboles y los deslaves registrados en varias zonas.

De acuerdo con la administración municipal de Tlatlaya, en las últimas semanas se han registrado varios días de lluvias, lo que ha provocado el reblandecimiento de las tierras y esto afectó a la comunidad.

En el reporte emitido por las autoridades destacaron los deslaves y bloqueos totales o parciales en la avenida Cuadrilla del Cirián a Las Parotas, región Coatepec, en este punto el cruce solo es posible en motocicleta; en la carretera de San Pedro Limón hacia Santa Ana Zicatecoyan, en la que se registró la caída de un poste de luz y, otro bloqueo en el tramo carretero de Los Ocotes a San Juan Tetitlán.

Para salvaguardar la integridad de la población, las autoridades pidieron atender los exhortos de prevención ante el riesgo de inundaciones.